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31 березня 2025, 05:41

На Херсонщині в полі знайшли та знищили російську авіабомбу ФАБ-250

31 березня 2025, 05:41
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фото: поліція
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Російська армія не припиняє атакувати Херсонщину різними видами озброєння, зокрема, й авіабомбами

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Боєприпас, який не здетонував, виявили в полі неподалік одного з населених пунктів Херсонського району.

Під час огляду з’ясувалося, що виявлена авіабомба, ймовірно, ФАБ-250 перебувала в зведеному бойовому стані та становила велику небезпеку для населення. Спеціалісти вирішили знешкодити її на місці з дотриманням усіх норм безпеки.

Вибухотехніки успішно знищили авіабомбу методом контрольованого підриву.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину 400-кілограмової російської ракети, яка впала в полі та не вибухнула.

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