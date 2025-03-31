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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Боєприпас, який не здетонував, виявили в полі неподалік одного з населених пунктів Херсонського району.

Під час огляду з’ясувалося, що виявлена авіабомба, ймовірно, ФАБ-250 перебувала в зведеному бойовому стані та становила велику небезпеку для населення. Спеціалісти вирішили знешкодити її на місці з дотриманням усіх норм безпеки.

Вибухотехніки успішно знищили авіабомбу методом контрольованого підриву.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині вибухотехніки знешкодили бойову частину 400-кілограмової російської ракети, яка впала в полі та не вибухнула.