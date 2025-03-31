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У понеділок, 31 березня, в Україні пройдуть дощі. Температура вдень становитиме до 18° тепла

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.

"Хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, південному сході, вдень і в північно-східній частині помірні, у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях місцями значні дощі; на решті території невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині до 11°; вдень 10-15°, у південних та центральних областях 13-18°", – зазначають синоптики.

За прогнозом, на території Києва та Київської області в останній день березня збережеться хмарна з проясненнями погода, пройде невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура по області становитиме вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 13-15°.

Нагадаємо, за прогнозами народного синоптика Станіслава Щедріна, в першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій. Можливі лише локальні грози.