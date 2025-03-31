На додаток до гонки озброєнь розгорається ще й «криголамна гонка» в Арктиці. Мова йде про побудову десятків нових сучасних криголамів

На додаток до гонки озброєнь розгорається ще й «криголамна гонка» в Арктиці. Мова йде про побудову десятків нових сучасних криголамів

ілюстративне фото: usm.media

Присловуті надра й морські шляхи нікому не дають спокою. Наприклад на один з підводних хребтів претендують зразу Канада, росія й Данія. Причому Данія намагається довести, що цей хребет є продовженням Гренландії. США це прекрасно знають. Канада має свою думку з цього приводу. Росіяне вже діють активно.

На додачу, Канада з США мають суперечки стосовно делімітації кордону й статусу водних шляхів.

Так що там все лише розпочинається. "Заруба" буде ще та…

А що робити Україні, щоб в один прекрасний день раптово не опинитися "на розтяжці" між нашими партнерами?

Для початку поставитися серйозно до питань міжнародно-правового статусу та освоєння Арктики. Вести більш активну наукову й міжнародну роботу.

А далі спланувати свої кроки, щоб скористатися цим для реалізації національних інтересів.

Не криголамом єдиним.

Врешті решт криголами мають бути під контролем і захистом.

Великі підводні човни – це дорого. Може спільне виробництво, скажімо разом з Данією, Канадою, а може й зі США підводних безпілотних апаратів?

Вони й зараз на Чорному й Азовському морях не завадять. Розробники ПБА "Марічка" не дадуть збрехати!