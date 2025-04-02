Набір у "Гарпії": сили безпілотних систем шукають жінок для особливого підрозділу

фото: Сили безпілотних систем

Про це повідомили в пресслужбі Командування Сили безпілотних систем,передає RegioNews.

"Гарпії – це середовище для жінок, які прагнуть помститися ворогу, захистити своїх дітей, сім'ї та державу, використовуючи безпілотні та роботизовані системи. Підрозділ залучає й чоловіків, але роль пілотів, що завдають фінального удару, виконуватимуть виключно жінки", – йдеться в повідомленні.

СБС пропонують професійну підготовку та достойну грошову винагороду.

Крім того, передбачена можливість переведення чинних військовослужбовиць або мобілізації резервісток.

Щоб долучитись до "Гарпій", треба заповнити анкету на вступ.

Нагадаємо, від початку роботи центрів рекрутингу до них звернулися 42 366 людей. При цьому частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, зросла до 21%.