12:00  02 квітня
Генеральний штаб повідомив, як ЗСУ "привітали" росіян із Днем сміху
11:42  02 квітня
Теракт у Львові: агенти Росії готували вибух у відділку поліції
09:47  02 квітня
Березень у Києві: 35 повітряних тривог, троє загиблих, серед них – дитина
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2025, 15:31

Набір у "Гарпії": сили безпілотних систем шукають жінок для особливого підрозділу

02 квітня 2025, 15:31
Читайте также на русском языке
фото: Сили безпілотних систем
Читайте также
на русском языке

Сили безпілотних систем Збройних сил України оголосили набір у жіночий підрозділ безпілотних систем "Гарпії"

Про це повідомили в пресслужбі Командування Сили безпілотних систем,передає RegioNews.

"Гарпії – це середовище для жінок, які прагнуть помститися ворогу, захистити своїх дітей, сім'ї та державу, використовуючи безпілотні та роботизовані системи. Підрозділ залучає й чоловіків, але роль пілотів, що завдають фінального удару, виконуватимуть виключно жінки", – йдеться в повідомленні.

СБС пропонують професійну підготовку та достойну грошову винагороду.

Крім того, передбачена можливість переведення чинних військовослужбовиць або мобілізації резервісток.

Щоб долучитись до "Гарпій", треба заповнити анкету на вступ.

Нагадаємо, від початку роботи центрів рекрутингу до них звернулися 42 366 людей. При цьому частка жінок серед кандидатів до Сил оборони, які долучаються до війська, зросла до 21%.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
армія ЗСУ жінки Сили безпілотних систем жіночий підрозділ Гарпії
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за махінації із землею Міноборони
02 квітня 2025, 16:15
Податківця з Житомирщини судитимуть за вимагання хабарів у власника мережі АЗС
02 квітня 2025, 15:55
Понад 100 дітей у Києві шукають тимчасову сім'ю: як допомогти
02 квітня 2025, 15:55
Скільки держава інвестує в порятунок життя солдатів
02 квітня 2025, 14:59
Правоохоронців почали додавати в чати ОСББ, щоб шукати порушників та ухилянтів
02 квітня 2025, 14:55
Керівника держпідприємства та його заступника затримали на хабарі в 11 тисяч доларів
02 квітня 2025, 14:50
Уряд змінив умови бронювання для комунальних підприємств
02 квітня 2025, 14:38
Стало відомо, скільки колишніх засуджених поповнили лави ЗСУ
02 квітня 2025, 14:25
Смертельна ДТП на Тернопільщині: зіткнулися дві вантажівки та бус
02 квітня 2025, 14:24
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »