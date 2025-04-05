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05 квітня 2025, 03:20

Ведуча Маша Єфросиніна відреагувала на чутки про зради її чоловіка

05 квітня 2025, 03:20
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Фото: YouTube
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Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як її чоловік Тимур реагує, коли бачить чутки про їхнє розлучення. За словами журналістки, вони з чоловіком пройшли багато за понад 20 років шлюбу

Про це вона розповіла в програмі "Терапія красою", передає RegioNews.

В інтерв'ю ведуча розповіла, що коли лише зустрілась зі своїм чоловіком, вона виглядала зовсім інакше. Разом вони пройшли тривалий шлях, і він любив її різною. За словами Маші Єфросиніної, чоловік ніколи не давав їй сумнівів, а чутки про його романи "на стороні" - маячня.

"Зараз ми чуємо чергові плітки про наше розлучення й те, що я заскочила його з коханкою. А він мені каже: "Вона ж мені не потрібна, у мене постійно різні жінки". І це наш жарт. Я настільки за ці 22 роки купу разів змінилася й зовнішньо, внутрішньо — вибудовувала своє тіло, займалася здоров'ям... І він не встигає звикати до мене нової. Але чоловік не має бути точкою опори, якою жінка формулює для себе цінність догляду за собою", - переконана ведуча.

Довідка. Маша Єфросиніна понад 20 років у шлюбі з бізнесменом та військовим Тимуром Хромаєвим. Вони мають двох дітей: дочку Нанну (2004) та сина Олександра (2014).

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