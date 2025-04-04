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Президент України прокоментував атаки українських міст. За його словами, ці удари росіян не можуть бути випадковістю

Про це президент України сказав у своєму зверненні 4 квітня, передає RegioNews.

Український лідер прокоментував трагедію в Кривому Розі. Внаслідок російського удару 14 людей загинуло, серед них 6 дітей. Президент висловив співчуття рідним та близьким.

"Багато постраждалих. Пошкоджені будинки. Ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками: у дитячий майданчик, звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота – усі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає", - каже президент.

Він також додав, що сьогодні в Харкові тривали рятувальні роботи після ударів шахедами. На жаль, 5 людей загинуло і 34 людей постраждало. За одну лише ніч було 78 ударних дронів. Також росіяни вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ.

"Такі удари не можуть бути випадковістю: росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно із тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. І тому потрібен тиск – достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну", - каже Зеленський.

Слід зазначити, що по Кривому Рогу росіяни вдарили балістикою. Внаслідок атаки потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.