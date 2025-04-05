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Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", – йдеться у повідомленні.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджена покрівля та вибиті вікна у приватному будинку. Також ліквідована пожежа травяного настилу.

Оперативні групи продовжують роботи з виявленння наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, внаслідок ракетного та дронового удару по Кривому Рогу 4 квітня загинули 19 людей, 9 із них – діти. Постраждали 68 людей.