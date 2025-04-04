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Правоохоронці попередили про новий спосіб зловмисників виманювати гроші в людей. Аферисти роблять це за допомогою фейкових повідомлень

Про це повідомили в Нацполіції України, передає RegioNews.

У соцмережах шахраї стали використовувати нову схему в Telegram. Спочатку вони зламують акаунти та завантажують фейкові голосові або відеоповідомлення користувача. Згодом монтується потрібний аферистам діалог, в якому користувач нібито просить гроші. Ці підроблені відео розсилаються знайомим та друзям користувача.

Як вберегтися:

Якщо ви отримали підозріле відео-повідомлення - перевірте інформацію (наприклад, попросіть знайомого зателефонувати або написати в іншій соцмережі);

Увімкніть двофакторну автентифікацію для захисту акаунта.

Нагадаємо, раніше попереджали про нову схему аферистів в Instagram. Невідомий акаунт залишає коментарі під дописами користувачів, а в описі закритого профілю вказує посилання — нібито на Telegram-канал або інший ресурс із нібито "інформацією про себе". Проте насправді це посилання веде на фішингову сторінку, і аферисти зможуть отримати дані людини.