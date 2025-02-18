Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки

За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Наскільки це можливо і які саме ліки можуть впасти у ціні — розбирався RegioNews

За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Наскільки це можливо і які саме ліки можуть впасти у ціні — розбирався RegioNews

Що обіцяє влада

Під час останнього засідання РНБО було прийнято рішення щодо зниження цін на ліки в Україні. Впроваджувати це рішення в життя доручено уряду. Отже, першим кроком має стати визначення Кабміном переліку 100 лікарських препаратів на які українські виробники вже з 1 березня мають знизити вартість на 30%. Таким чином можна виходити з того, що ціни в першу чергу можуть знизитися лише на вітчизняні фармацевтичні препарати, адже регуляція стосуватиметься саме вітчизняних виробників. В самому уряді визнають, що за останні три роки вартість ліків значно зросла і з цим потрібно щось робити.

Також Кабмін має розробити механізм щодо обмеження націнок на ліки. Так, максимальна торговельна націнка для аптек має бути не більше 35% від закупівельної ціни, якщо брати до уваги безрецептурні препарати, а для рецептурних ліків хочуть запровадити регресивну шкалу націнок, що становитимуть від 10 до 25% — до уваги братиметься вартість самого препарату. У свою чергу постачальники/дистриб'ютори зможуть робити націнку не більше 8% до гуртової ціни на усі лікарські засоби, але чиновники хочуть запровадити поодинокі виключення.

До того ж поки не буде запроваджена система ціноутворення на ліки, буде заборонена їхня реклама, а також інші методи просування лікарських засобів на ринку.

Як будуть контролювати

Моніторингом дотримання зниження цін на ліки в аптеках буде займатися Держпродспоживслужба в рамках відновлення державного нагляду за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на лікарські препарати.

"Одночасно посилимо контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. Пацієнти повинні отримувати ліки в медзакладах безоплатно, адже держава за це платить в межах медичних гарантій", — зазначив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також він додав, що з липня 2025 року усі аптеки будуть зобов'язані укласти договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ), відпускаючи препарати за програмою "Доступні ліки".

Чи подешевшають дорогі ліки

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у МОЗ хочуть зробити кроки, щоб ціни знизилися не лише на самі ходові та дешеві ліки, але й на їх дорогі версії.

"Ми хочемо, щоб це відбулося. Тому дивимося, якщо в аптечних закладах націнка перевищувала ту, яку ми проговорили, то це буде врегульовано. Хоча для інноваційних оригінальних лікарських засобів будуть окремі процедури, тому що тут потрібно, щоб була доступність цього лікарського засобу", — заявив Віктор Ляшко.

Також він додав, що регуляція на ринку лікарських засобів посилюється, зокрема, задля того, щоб контролювати реальну вартість так званих препаратів-генериків — це є аналоги оригінальних лікарських засобів, патент на які вже закінчився. Оскільки препарати-генерики продаються зазвичай найбільше, то й ціна на них має бути значно нижча за оригінали, але це не завжди відбувається у вітчизняних аптеках.

Разом з тим варто зазначити, що 12 лютого Верховна Рада прийняла законопроєкт №11493 щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів. Урядовці декларуй, що він дозволить отримати українцям якісні та доступні ліки. Мовляв, законопроєктом запроваджуються механізми прозорого ціноутворення на ліки.

Якщо коротко, то згідно з цим законопроєктом, Міністерство охорони здоров'я має створити Національний каталог цін, в якому усі виробники, зокрема, іноземні, мають задекларувати ціну на свої ліки. Після того, як МОЗ внесе ці ціни в каталог, держава почне щоразу визначати три країни в Східній Європі, де той чи інший препарат коштує найдешевше. Таким чином виробники ліків зобов'язані будуть ставити ціну на свою продукцію не вищу, аніж у цих трьох країнах, що будуть братися за референтні значення. Аптеки ж будуть зобов'язані мати в наявності лікарський засіб за однією з трьох найнижчих цін. А якщо ціни в аптеках будуть вищі за ті, що в трьох референтних країнах, то державні органи не дозволятимуть цей лікарський засіб продавати в аптеках.

Також лікарські засоби, що вже зареєстровані у країнах Європи або ж включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я, матимуть змогу за спрощеною процедурою зареєструвати ці препарати в Україні.

Що кажуть фахівці

На думку співзасновника Українського центру охорони здоров'я, колишнього заступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка, регулювання цін в аптечних мережах не надто покращать ситуацію в цілому.

"Ліки в Україні "дорогі" перш за все тому, що в українців низькі доходи. Власне, ціни на ліки в Україні співмірні з цінами в Євросоюзі, десь більші, десь менші, а доходи населення — не співмірні. Якою б не була розумна ціна ліків — вони будуть дорогі для незаможної частини суспільства. Тому потрібно, щоб більшість основних ліків, по які до аптек регулярно ходять незаможні люди, оплачувала НСЗУ", — написав Павло Ковтонюк на своїй сторінці у Facebook.

Також він вважає, що ще однією причиною, чому ліки "дорогі" — це те, що велика частина аптечних продажів — це ліки, які люди мали би отримати під час перебування у лікарнях, але не отримують. Мовляв, замість цього вони змушені бігти на перший поверх у аптечні пункти і купувати препарати там. Хоча, як зазначалось вище, очільник уряду Денис Шмигаль обіцяє посилити контроль за наявністю ліків в лікарнях.

Загалом є думки серед експертного середовища, що занадто велика зарегульованість у питанні продажу ліків може зіграти злий жарт, мовляв, деякі ліки дійсно подешевшають, але певні препарати через це можуть зникнути з полиць, особливо імпортного виробництва. Втім, є також думки і про те, що зниження цін відбудеться виключно на найбільш ходові фармацевтичні препарати, які коштують не так багато навіть для пересічного українця, а от дорогі ліки, як були малодоступні для багатьох громадян, такими і залишаться.