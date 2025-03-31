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31 березня 2025, 00:03

Росіяни вдарили КАБом по п'ятиповерхівці у Куп’янську: є постраждалі, під завалами шукають людей

31 березня 2025, 00:03
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фото: ОВА
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У неділю, 30 березня, ворожа армія вдарила керованою авіабомбою по центру Куп’янська на Харківщині

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Російська КАБ влучила у п'ятиповерхівку. Постраждали щонайменше чотири людини: жінки 61 та 53 років, 27-річний чоловік. Також медики надали допомогу 68-річній жінці, яка отримала гостру реакцію на стрес. Під завалами можуть перебувати люди.

Також спалахнув автомобіль, ще пʼять авто – пошкоджені.

На місці працюють всі профільні служби.

На фото – наслідки влучання КАБ у п'ятиповерхівку.

Нагадаємо, за тиждень війська РФ скинули на Україну 1310 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і дев'ять ракет різних типів включно з балістикою.

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обстріли Харківська область постраждалі авіаудар КАБ багатоповерхівка Куп'янськ
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