фото: ОВА

У неділю, 30 березня, ворожа армія вдарила керованою авіабомбою по центру Куп’янська на Харківщині

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Російська КАБ влучила у п'ятиповерхівку. Постраждали щонайменше чотири людини: жінки 61 та 53 років, 27-річний чоловік. Також медики надали допомогу 68-річній жінці, яка отримала гостру реакцію на стрес. Під завалами можуть перебувати люди.

Також спалахнув автомобіль, ще пʼять авто – пошкоджені.

На місці працюють всі профільні служби.

На фото – наслідки влучання КАБ у п'ятиповерхівку.

Нагадаємо, за тиждень війська РФ скинули на Україну 1310 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і дев'ять ракет різних типів включно з балістикою.