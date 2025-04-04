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04 квітня 2025, 22:20

Шмигаль відреагував на удар РФ по Кривому Рогу

04 квітня 2025, 22:20
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фото: ілюстративне
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зв'язку з ударом Росії по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло багато людей, закликав партнерів до рішучих дій для примушення Москви до миру

Про це він написав у Телеграмі, передає RegioNews.

Очільник Кабміну наголосив, що РФ завдала ракетного удару по житловому масиву Кривого Рогу у п'ятницю ввечері, коли люди повертались з роботи, а на дитячих майданчиках грались діти.

"Удар просто по житлових будинках, ресторану. Уже 14 загиблих. Шестеро дітей. Жорстокість і ницість ворога не знає меж. Багато поранених. Всі рятувальні служби працюють на місці. Світ має негайно відреагувати на цю агресію проти дітей. Закликаємо партнерів до рішучих дій, що змусять Росію до миру", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Кривому Рогу пошкоджені понад 20 будинків і 30 автомобілів.

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