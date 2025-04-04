Кривий Ріг атакують "Шахеди", у місті пролунала серія вибухів
Російські загарбники атакують Кривий Ріг ударними безпілотниками типу Shahed, у місті пролунали кілька вибухів
Про це повідомляє Телеграм-спільнота СВОЇ Кривий Ріг, передає RegioNews.
Зазначається, що у місті лунають вибухи. Також виникли проблеми з електропостачанням.
Нагадаємо, 4 квітня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено понад 20 будинків і 30 автомобілів. Відомо про 16 загиблих, десятки людей отримали поранення.
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