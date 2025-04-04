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Кривий Ріг атакують "Шахеди", у місті пролунала серія вибухів
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04 квітня 2025, 23:25

Кривий Ріг атакують "Шахеди", у місті пролунала серія вибухів

04 квітня 2025, 23:25
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фото: ілюстративне
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Російські загарбники атакують Кривий Ріг ударними безпілотниками типу Shahed, у місті пролунали кілька вибухів

Про це повідомляє Телеграм-спільнота СВОЇ Кривий Ріг, передає RegioNews.

Зазначається, що у місті лунають вибухи. Також виникли проблеми з електропостачанням.

Нагадаємо, 4 квітня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено понад 20 будинків і 30 автомобілів. Відомо про 16 загиблих, десятки людей отримали поранення.

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