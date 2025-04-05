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Про це повідомляє Daily Star, передає RegioNews.

Незвична ситуація сталась у місті Майнот (США). 60-річний мер надіслав відео, на якому він мастурбує, жінці-чиновниці через декілька хвилин після їхньої телефонної розмови, в якій вони обговорювали самогубство офіцера поліції. За його словами, він хотів відправити відео своїй дівчині, але помилився контактом.

Він одразу зв'язався з чиновницею і попросив її видалити відео, якщо вона його не бачила. Жінка заявила, що вона була в надто сильному стресі, коли дізналась, що на відео, і тому попросила свого колегу видалити ролик. Але той випадково натиснув на кнопку "відтворити".

В результаті чиновниця все ж проти волі побачила інтимне відео мера. Тоді вона подала офіційну заяву про домагання і попросила розглянути можливість мера про відставку.

Мер міста дійсно подав у відставку. Він вибачився в своїй заяві і заявив, що він підвів багатьох людей своєї громади.