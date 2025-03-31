У березні авіація ЗСУ знищила більше 400 важливих цілей армії РФ
Цього місяця авіація Повітряних сил здійснила понад 580 вильотів та уразила більше 400 повітряних цілей російських військ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що за цей період наші пілоти здійснили понад 580 літаковильотів, зокрема:
- близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;
- понад 320 – на винищувальне авіаційне прикриття.
"У березні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 412 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по прикордонному пункту пропуску "Погар" у Брянській області, звідки росіяни запускали "шахеди".
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