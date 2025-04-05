У Кривому Розі оголосили триденну жалобу за загиблими через російські атаки 4 квітня
У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок ворожих ударів, які сталися у пʼятницю
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує RegioNews.
"7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх терористичних атак країни-вбивці на наше місто", – написав він.
Вілкул назвав "масовим вбивством мирного населення" удари балістикою та безпілотниками, які сталися 4 квітня.
Нагадаємо, у пʼятницю ввечері росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".
Внаслідок ворожих атак загинули 19 людей, 9 із них – діти. Постраждали 68 цивільних.
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