На Рівненщині легковик зіткнувся з мінівеном: є жертва та постраждалі

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Смертельна ДТП сталася у неділю вдень, 30 березня, у селі Привільне Дубенського району. Загинула пасажирка легковика, обох водіїв ушпиталили до лікарні

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 14:30 на автодорозі "Київ-Чоп" легковик Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із мінівеном Ford Tourneo. За кермом Volkswagen перебував 53-річний місцевий житель, а Ford – 33-річний киянин.

"Внаслідок ДТП загинула пасажирка легковика, 48-річна жителька села Бортниця Дубенського району", – йдеться у повідомленні.

Також серйозних травм зазнали обидва водії. Керманича легковика з переломами, забоями та політравмою госпіталізували в реанімацію. У водія мінівена діагностували травму голови та перелом руки.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на вулиці Київській у Рівному зіткнулися пікап Ford F150 і мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. У ДТП постраждали чотири людини, серед них – дитина.