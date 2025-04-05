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Автори фільму змогли отримати унікальні фото та відео, які ще ніколи не були опубліковані. Стало відомо, коли ця стрічка про Квітку Цісик може вийти на великі екрани

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Продюсерка біографічного фільму про співачку українського походження Валерія Борщевська розповіла, що робота над фільмом триває з 2019 року. Це біографічний мюзикл. Цікаво, що родина артистки надала авторам фото, відео та аудіоматеріали, які ще жодного разу ніде не були опубліковані.

Валерія Борщевська відвідала будинок Квітки біля Нью-Йорку та записала інтерв'ю з чоловіком співачки, Едвардом Раковічем, та її двоюрідною сестрою. Зараз фільм перебуває на стадії постпродакшену. Випустити на великі екрани стрічку планують наприкінці 2025 року, або наступного року - до дня народження Квітки Цісик.

Довідка. Квітка Цісик - американська співачка українського походження. Вона донька українських емігрантів. У США вона збудувала успішну кар'єру. Зокрема, пісня You Light Up My Life, яку вона виконала для однойменного фільму, отримала 1978 року "Оскар" і "Золотий глобус", а також її номінували на "Ґреммі" в категорії "Пісня року".

У 1980-х Цісик була однією з найдорожчих і найпопулярніших виконавиць джинглів у США. Наприклад, вона виконувала джингли для Chevrolet, Cadillac, Toyota. В СРСР її пісні були під забороною. На Батьківщині вона побувала лише один раз.