Фото: YouTube

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Продюсерка біографічного фільму про співачку українського походження Валерія Борщевська розповіла, що робота над фільмом триває з 2019 року. Це біографічний мюзикл. Цікаво, що родина артистки надала авторам фото, відео та аудіоматеріали, які ще жодного разу ніде не були опубліковані.

Валерія Борщевська відвідала будинок Квітки біля Нью-Йорку та записала інтерв'ю з чоловіком співачки, Едвардом Раковічем, та її двоюрідною сестрою. Зараз фільм перебуває на стадії постпродакшену. Випустити на великі екрани стрічку планують наприкінці 2025 року, або наступного року - до дня народження Квітки Цісик.

Довідка. Квітка Цісик - американська співачка українського походження. Вона донька українських емігрантів. У США вона збудувала успішну кар'єру. Зокрема, пісня You Light Up My Life, яку вона виконала для однойменного фільму, отримала 1978 року "Оскар" і "Золотий глобус", а також її номінували на "Ґреммі" в категорії "Пісня року".

У 1980-х Цісик була однією з найдорожчих і найпопулярніших виконавиць джинглів у США. Наприклад, вона виконувала джингли для Chevrolet, Cadillac, Toyota. В СРСР її пісні були під забороною. На Батьківщині вона побувала лише один раз.