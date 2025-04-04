Копійки стануть історією: НБУ готує до випуску "шаги"

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Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю "Українському радіо", передає RegioNews.

За його словами, оновлені монети можуть з'явитися в обігу після прийняття відповідного рішення Верховної Ради.

Він зазначив, що 2 вересня минулого року Нацбанк розпочав офіційну дискусію на цю тему, яка ґрунтується на комплексному науковому аналізі.

"Ціла експедиція, яка підтвердила, що питомою українською назвою дрібної монети, однієї сотої фракції української гривні, є шаг. Відповідний указ про це підписав перший президент за часів УНР. Якщо гривня - княжого роду, то шаг має свої витоки з часів Гетьманщини", - сказав Пишний.

За його словами, це абсолютно закономірний і логічний крок.

"Ми повертаємо своє. Давайте не забувати про те, що копійка залишилася тільки в Москві, Мінську і на тимчасово окупованих Росією територіях Молдови. Це те, що дотепер поєднує через 30 років нашої Незалежності монетарні відносини навіть на рівні назви", - додав голова НБУ.

Як відомо, у вересні 2024 року Нацбанк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості.

Уже в жовтні фінансовий регулятор подав до Верховної Ради відповідний пакет законопроєктів для зміни назви копійок.

Довідка

Слово "шаг" відоме на території України ще з XVI століття і має своє місце в українській класичній літературі. Зокрема, воно зустрічається у творах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

Грошові знаки із такою назвою були в обігу навіть у період Української революції 1917–1921 років.

Після проголошення Незалежності у 1991 році також планували їхній випуск.

Нагадаємо, Національний банк ввів у обіг нову пам'ятну монету "Національна гвардія України" номіналом 10 гривень.