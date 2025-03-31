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31 березня 2025, 10:20

За місяць українська ППО збила понад 4000 російських ракет і дронів

31 березня 2025, 10:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом березня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 4 043 повітряні ворожі цілі. Йдеться про ворожі ракети та безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, цього місяця ППО приземлила:

  • одну балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23";
  • 25 крилатих ракет "Х-101/Х-55СМ";
  • вісім крилатих ракет "Калібр";
  • одну крилату ракету "Іскандер-К";
  • одну керовану авіаційну ракету "Х-59/69";
  • 2 328 ударних БпЛА типу "Shahed";
  • 805 розвідувальних БпЛА;
  • 874 БпЛА інших типів.

Також протягом місяця підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснили 3 429 бойових вильотів, з них:

  • 2 976 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
  • 453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Внаслідок українських атак бойові втрати РФ орієнтовно склали:

  • понад 260 осіб;
  • 88 ворожих укриттів і позицій;
  • польовий склад ПММ;
  • знищений один танк;
  • уражені три місця запуску ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили ворожих 57 дронів, ще 45 — локаційно втрачені.

Також повідомлялося, що за минулий тиждень війська РФ скинули на Україну 1 310 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і дев'ять ракет різних типів включно з балістикою.

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