За місяць українська ППО збила понад 4000 російських ракет і дронів
Протягом березня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 4 043 повітряні ворожі цілі. Йдеться про ворожі ракети та безпілотники різних типів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Так, цього місяця ППО приземлила:
- одну балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23";
- 25 крилатих ракет "Х-101/Х-55СМ";
- вісім крилатих ракет "Калібр";
- одну крилату ракету "Іскандер-К";
- одну керовану авіаційну ракету "Х-59/69";
- 2 328 ударних БпЛА типу "Shahed";
- 805 розвідувальних БпЛА;
- 874 БпЛА інших типів.
Також протягом місяця підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснили 3 429 бойових вильотів, з них:
- 2 976 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;
- 453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.
Внаслідок українських атак бойові втрати РФ орієнтовно склали:
- понад 260 осіб;
- 88 ворожих укриттів і позицій;
- польовий склад ПММ;
- знищений один танк;
- уражені три місця запуску ворожих БпЛА.
Нагадаємо, в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили ворожих 57 дронів, ще 45 — локаційно втрачені.
Також повідомлялося, що за минулий тиждень війська РФ скинули на Україну 1 310 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і дев'ять ракет різних типів включно з балістикою.