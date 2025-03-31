За місяць українська ППО збила понад 4000 російських ракет і дронів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом березня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 4 043 повітряні ворожі цілі. Йдеться про ворожі ракети та безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, цього місяця ППО приземлила:

одну балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23";

"Іскандер-М/KN-23"; 25 крилатих ракет "Х-101/Х-55СМ";

"Х-101/Х-55СМ"; вісім крилатих ракет "Калібр";

"Калібр"; одну крилату ракету "Іскандер-К";

"Іскандер-К"; одну керовану авіаційну ракету "Х-59/69";

"Х-59/69"; 2 328 ударних БпЛА типу "Shahed";

"Shahed"; 805 розвідувальних БпЛА;

874 БпЛА інших типів.

Також протягом місяця підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил здійснили 3 429 бойових вильотів, з них:

2 976 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА;

453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Внаслідок українських атак бойові втрати РФ орієнтовно склали:

понад 260 осіб;

88 ворожих укриттів і позицій;

польовий склад ПММ;

знищений один танк;

уражені три місця запуску ворожих БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 31 березня російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети, а також 131 ударний БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів. Сили ППО збили ворожих 57 дронів, ще 45 — локаційно втрачені.

Також повідомлялося, що за минулий тиждень війська РФ скинули на Україну 1 310 авіаційних бомб. Також росіяни випустили більше 1000 ударних дронів і дев'ять ракет різних типів включно з балістикою.