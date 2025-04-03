Замість Great Again – гучно гримнути дверима, піти ображеним зі світової торгівлі

Замість Great Again – гучно гримнути дверима, піти ображеним зі світової торгівлі

фото: pixabay

Власне, світу дешевше "випиляти" США, ніж слідувати тарифній війні.

Так, це не вийде швидко.

Але замість посилення США – дії Трампа прискорюють падіння економіки, відмову по світу від американського товарного ринку, інвестицій в фондовий та збережень і розрахунків в доларах.

Довіру доведеться будувати заново вже іншим. І не скоро.

Але ж чи знайдуться "справжні буйні" для контргри?

Домовленості Японії, РК і Китаю можуть стати першим прикладом.