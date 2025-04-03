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Андрій Длігач Голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group info@regionews.ua
03 квітня 2025, 03:15

Дорога в нікуди: США можуть надовго втратити світову довіру

03 квітня 2025, 03:15
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фото: pixabay
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Власне, світу дешевше "випиляти" США, ніж слідувати тарифній війні.

Так, це не вийде швидко.

Але замість посилення США – дії Трампа прискорюють падіння економіки, відмову по світу від американського товарного ринку, інвестицій в фондовий та збережень і розрахунків в доларах.

Довіру доведеться будувати заново вже іншим. І не скоро.

Але ж чи знайдуться "справжні буйні" для контргри?

Домовленості Японії, РК і Китаю можуть стати першим прикладом.

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США Європа торговля економіка світова торгівля інвестиції
 
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