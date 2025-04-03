Дорога в нікуди: США можуть надовго втратити світову довіру
Замість Great Again – гучно гримнути дверима, піти ображеним зі світової торгівлі
Замість Great Again – гучно гримнути дверима, піти ображеним зі світової торгівлі
Власне, світу дешевше "випиляти" США, ніж слідувати тарифній війні.
Так, це не вийде швидко.
Але замість посилення США – дії Трампа прискорюють падіння економіки, відмову по світу від американського товарного ринку, інвестицій в фондовий та збережень і розрахунків в доларах.
Довіру доведеться будувати заново вже іншим. І не скоро.
Але ж чи знайдуться "справжні буйні" для контргри?
Домовленості Японії, РК і Китаю можуть стати першим прикладом.
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