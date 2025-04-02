Податківця з Житомирщини судитимуть за вимагання хабарів у власника мережі АЗС

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника одного з відділів ГУ ДПС у Житомирській області за фактом хабарництва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, від лютого 2023 року посадовець неодноразово вимагав у представника мережі автозаправних станцій гроші. У разі відмови він погрожував створити штучні перешкоди для ведення бізнесу: ініціювати позапланові перевірки, штрафувати та навіть анулювати ліцензію на торгівлю пальним.

Щоб уникнути проблем, мережа АЗС сплачувала чиновнику 6000 доларів на рік.

Восени 2024 року посадовця затримали "на гарячому", під час отримання хабара.

Чиновника обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Житомирі тепловоз на смерть збив чоловіка.