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Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Суд відправив за ґрати чоловіка, який побив батька військового. Конфлікт стався через зауваження щодо російської музики. Нападника засудили до 2 років позбавлення волі за хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень.

Інцидент стався восени 2023 року в місті Дунаївці. Біля входу до магазину стояв чоловік, син якого є військовим. Він почув як з припаркованого поруч авто грає російська музика. Чоловік зробив зауваження нетверезому 26-річному водію. У відповідь той накинувся на 64-річного чоловіка з кулаками. Внаслідок нападу потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, переломи кісток обличчя і руки, множинні гематоми та рани.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі жорстоко побили людину. Між двома чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку. Конфлікт завершився побиттям потерпілого та затриманням 49-річного нападника. Постраждалий був госпіталізований.