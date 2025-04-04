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Правоохоронці викрили одеського бізнесмена, який обіцяв знайомому вирішити питання з кримінальним провадженням. Він вимагав за це крупну суму

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, в Одесі керівник підприємства обіцяв чоловіку, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, повʼязаного з корупцією, посприяти зміні запобіжного заходу на м’якший (а потім взагалі закрити кримінальне провадження). Він казав, що нібито має вплив на правоохоронців та суддів. Свою "послугу" він оцінив у 130 тисяч доларів США.

"Наразі за клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 5 млн грн застави", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили злочинну діяльність керівника управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Сумській області. Виявилось, що він вимагав хабарі від підприємців.