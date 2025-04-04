21:44  04 квітня
Внаслідок удару РФ по Кривому Рогу пошкоджені понад 20 будинків і 30 автомобілів
13:57  04 квітня
Херсонщина під ударом: ворожі дрони атакували евакуаційний екіпаж
23:25  04 квітня
Кривий Ріг атакують "Шахеди", у місті пролунала серія вибухів
UA | RU
UA | RU
04 квітня 2025, 22:25

В Одесі бізнесмен обіцяв закрити кримінальне провадження за 130 тисяч доларів

04 квітня 2025, 22:25
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили одеського бізнесмена, який обіцяв знайомому вирішити питання з кримінальним провадженням. Він вимагав за це крупну суму

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, в Одесі керівник підприємства обіцяв чоловіку, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, повʼязаного з корупцією, посприяти зміні запобіжного заходу на м’якший (а потім взагалі закрити кримінальне провадження). Він казав, що нібито має вплив на правоохоронців та суддів. Свою "послугу" він оцінив у 130 тисяч доларів США.

"Наразі за клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 5 млн грн застави", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили злочинну діяльність керівника управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Сумській області. Виявилось, що він вимагав хабарі від підприємців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
хабар прокуратура
Завищували ціни на паливо у прифронтовому районі: правоохоронці викрили "бізнесменів"
04 квітня 2025, 16:05
У Кривому Розі посадовці розкрадали гроші, які виділялись на перевезення тіл загиблих захисників
04 квітня 2025, 15:45
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Кривий Ріг атакують "Шахеди", у місті пролунала серія вибухів
04 квітня 2025, 23:25
Смертельне ДТП у Харкові: є загиблі
04 квітня 2025, 23:15
Бійка через російську музику: на Хмельниччині засудили чоловіка за побиття батька військового
04 квітня 2025, 22:55
У Черкасах жінка "обманула систему" і незаконно отримувала виплати для переселенців
04 квітня 2025, 22:45
На Хмельниччині судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК через помилку в повістці
04 квітня 2025, 22:40
Шмигаль відреагував на удар РФ по Кривому Рогу
04 квітня 2025, 22:20
"Всі російські обіцянки закінчуються ракетами": президент Зеленський відреагував на теракт у Кривому Розі
04 квітня 2025, 21:55
Внаслідок удару РФ по Кривому Рогу пошкоджені понад 20 будинків і 30 автомобілів
04 квітня 2025, 21:44
У київському метро вирішили проблеми з безконтактною оплатою
04 квітня 2025, 20:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Андрій Длігач
Всі блоги »