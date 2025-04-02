На Львівщині судитимуть керівництво військової частини і директора підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових

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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівництву військової частини у Львівській області та директору приватного підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових на понад 30 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, на початку 2023 року між військовою частиною Львівської області та приватним підприємством було укладено договір на постачання меду для харчування військовослужбовців загальною вартістю 30,5 млн гривень. Згодом вияснилось, що мед не відповідав трьом показникам ДСТУ щодо якості. Попри це, керівництво військової частини прийняло продукцію на підставі висновку лабораторії іншої військової частини, яка засвідчила відповідність меду нормативам, та здійснило повну оплату товару.

Військовослужбовці військової частини, яка здійснювала закупівлю, не були обізнані про неналежну якість продукту та оплатили всю суму постачання.

Під час досудового розслідування було затримано командира військової частини, яка здійснювала перевірку меду, його заступника, двох офіцерів цієї частини та директора приватного підприємства.

Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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