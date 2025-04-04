Смертельне ДТП у Харкові: є загиблі
У Харкові зіткнулись мотоцикліст та автомобіль. Внаслідок ДТП двоє осіб загинуло
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 4 квітня на проспекті Героїв Харкова. 33-річний водій мотоцикла проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Через це він зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок ДТП мотоцикліст помер на місці. 44-річна пасажирка авто була госпіталізована, але, на жаль, померла в лікарні.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП.
Нагадаємо, раніше у Львівській області водій збив жінку з семирічною дочкою. Внаслідок аварії потерпілих госпіталізували.
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