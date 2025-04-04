Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 4 квітня на проспекті Героїв Харкова. 33-річний водій мотоцикла проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Через це він зіткнувся з автомобілем Toyota. Внаслідок ДТП мотоцикліст помер на місці. 44-річна пасажирка авто була госпіталізована, але, на жаль, померла в лікарні.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше у Львівській області водій збив жінку з семирічною дочкою. Внаслідок аварії потерпілих госпіталізували.