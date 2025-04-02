В Україні посилили контроль за виробництвом та обігом дієтичних добавок

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Як передає RegioNews, про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

У МОЗ зазначають, що закон №4122-IX спрямований на покращення контролю за ринком дієтичних добавок та гармонізацію українського законодавства з європейськими.

"Закон вводить чітке визначення дієтичної добавки, встановлює механізми введення дієтичних добавок в обіг та головне – усуває можливість реєстрації ліків під виглядом дієтичних добавок, що знижує ризики для здоров'я споживачів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, закон посилює відповідальність за виробництво та реалізацію дієтичних добавок, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема через значні штрафи для недобросовісних підприємців. Наприклад, якщо підприємець надає споживачам неправдиву інформацію щодо дієтичних добавок, він може отримати штраф у розмірі п’ятдесяти п’яти мінімальних заробітних плат – для юридичних осіб та у розмірі сорока п’яти мінімальних заробітних плат – для фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, в квітні 2025 знову подешевшають ліки – здешевшають понад 100 медичних препаратів.