У київському метро вирішили проблеми з безконтактною оплатою

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Фахівці "Ощадбанку" усунули технічну несправність. Безконтактну оплату проїзду у метрополітені відновили", - йдеться у повідомленні.

Раніше у КМДА повідомляли, що у київському метрополітені через технічний збій тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах.

Нагадаємо, на Київщині у депутата можуть конфіскувати авто та земельні ділянки на 5 млн грн.