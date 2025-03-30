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30 березня 2025, 19:00

В Одесі з палаючого будинку врятували жінку та кота

30 березня 2025, 19:00
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Пожежа сталася вчора ввечері, 29 березня, в багатоквартирному будинку в Одесі. На щастя, минулося без жертв

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Виявилося, що на вулиці Базарна загорілася квартира на другому поверсі житлового будинку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 30 квадратних метрів.

"Співробітники ДСНС врятували жінку та кота, з верхнього поверху евакуювали 6 осіб", – йдеться у повідомленні.

За даними фахівців, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.

Нагадаємо, раніше в Одесі з палаючого будинку врятували собак, ще дві тварини загинули.

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Одеса пожежа рятувальники ДСНС тварини порятунок кіт багатоквартирний будинок
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