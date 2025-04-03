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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
03 квітня 2025, 12:12

День Трампа, або чому 2 квітня точно залишиться у світовій історії, принаймні в економічній історії

03 квітня 2025, 12:12
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Це день, коли найбільша економіка світу оголосила торгівельну війну майже всім іншим країнам. Це мабуть безпрецедентна подія
Це день, коли найбільша економіка світу оголосила торгівельну війну майже всім іншим країнам. Це мабуть безпрецедентна подія
фото: ілюстративне
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Хоча насправді в історії США вже було щось подібне. Просто масштаби були іншими, і роль США у світовій торгівлі ще не була такою визначальною. В 1930 році в розпалі Великої рецесії в США був ухвалений закон Смут-Хоулі, згідно з яким вводились мита на більш ніж 20 тисяч найменувань імпортних товарів. Мита тоді збільшились суттєво – в середньому на 40-50%. Мета була схожою з тим, що зараз проголошує Трамп, - захистити американських фермерів і американську промисловість від іноземних конкурентів, які постачають в США дешеві товари. Але якими були наслідки? Закон Смут-Хоулі руйнівним чином вплинув на світову економіку. Після його прийняття багато країн відповіли запровадженням власних тарифів на американські товари, що призвело до різкого скорочення міжнародної торгівлі. Імпорт у США впав на 66%, а експорт скоротився на 61%, що вкрай негативно вдарило по ВВП Сполучених Штатів. Врешті решт Велика рецесія тільки посилилась і в США і в тих країнах, які були пов’язані з США економічно.

Що буде зараз? Побачимо найближчі тижні і місяці. Але з високою ймовірністю можна очікувати, що тарифний "трампо-трус" спровокує глобальне економічне цунамі, руйнівна хвиля якого неминуче повернеться і до США.

Колись був термін "рейганоміка", який характеризував економічну політику США часів президентства Рональда Рейгана в 1980-ті роки. Ця політика базувалася на зниженні податків і зменшенні ролі держави в економічній політиці.

Зараз мабуть прийшов час "Трампономіки" - економічної моделі Трампа, яка будується на високих торгівельних тарифах. Перші прояви "Трамп-політики" ми вже побачили. Це скоріше руйнація того, що було (і в зовнішній , і у внутрішній політиці США), ніж створення чогось нового. Дехто навіть називає Трампа генератором глобального хаосу. Щось подібне зараз може бути і в світовій економіці. Трамп потужно долучився до руйнування світового порядку в міжнародних відносинах, зараз черга дійшла до руйнації системи міжнародної торгівлі.

Багато хто чекав 20 квітня, Великдня, як дати припинення російсько-української війни. Замість цього дочекалися 2 квітня і початку глобальної торгівельної війни. Замість Трампа-миротворця вже бачать вершника економічного апокаліпсису.

Шоу Трампа продовжується, більше того, воно набуває вселенських масштабів. Може Трамп з датою трохи помилився, і краще було б йому свої ініціативи оголосити 1 квітня? Розпочати весь цей глобальний бедлам в "День дурня" було б дуже органічно.

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