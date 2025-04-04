Внаслідок удару РФ по Кривому Рогу пошкоджені понад 20 будинків і 30 автомобілів
У Кривому Розі внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено близько 20 багатоповерхових будинків, понад 30 автомобілів та інші цивільні обʼєкти
Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Вже відомі перші дані про пошкодження у Кривому Розі. Зокрема, потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування", - написав він.
Наразі на місці працюють екстрені служби. Розгорнуто гуманітарний штаб. Рятувальна операція у місті триває.
У лікарнях міста медики борються за життя 34 поранених, серед них є діти.
Нагадаємо, 4 квітня ввечері росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу.
У Кривому Розі пролунав вибух: на місто летіла ракетаВсі новини »
04 квітня 2025, 19:05Масштабні руйнування та постраждалі: рятувальники показали наслідки атаки на Дніпро
04 квітня 2025, 08:10До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон-камікадзе "Амага-10", – Міноборони
04 квітня 2025, 07:23
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
У київському метро вирішили проблеми з безконтактною оплатою
04 квітня 2025, 20:41У Німеччині повідомили, скільки грошей готові виділити на розмінування України
04 квітня 2025, 20:15На Київщині у депутата можуть конфіскувати авто та земельні ділянки на 5 млн грн
04 квітня 2025, 19:57Удар по Кривому Рогу: росіяни вбили 12 людей, серед них - діти
04 квітня 2025, 19:45Як правильно обрати новий холодильник
04 квітня 2025, 19:41Росія атакувала Запорізьку область балістичними ракетами
04 квітня 2025, 19:37Диктатор Путін під прикриттям переговорів збільшив атаки на Україну - ЗМІ
04 квітня 2025, 19:25У Кривому Розі пролунав вибух: на місто летіла ракета
04 квітня 2025, 19:05Росіяни пошкодили газопроводи на Донеччині
04 квітня 2025, 18:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні