Внаслідок удару РФ по Кривому Рогу пошкоджені понад 20 будинків і 30 автомобілів

фото: Офіс президента

У Кривому Розі внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено близько 20 багатоповерхових будинків, понад 30 автомобілів та інші цивільні обʼєкти

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Вже відомі перші дані про пошкодження у Кривому Розі. Зокрема, потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування", - написав він.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Розгорнуто гуманітарний штаб. Рятувальна операція у місті триває.

У лікарнях міста медики борються за життя 34 поранених, серед них є діти.

Нагадаємо, 4 квітня ввечері росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу.