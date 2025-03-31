На Львівщині судитимуть чоловіка, який побив школяра
Завершено досудове розслідування відносно чоловіка, який у Яворівського районі побив 13-річного хлопця. Обвинувальний акт скерований до суду
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Чоловіка судитимуть за ст. 296 (хуліганство) КК України. 47-річному фігуранту загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, або нагляд пробації до 5 років, або обмеження волі на той самий строк.
Нагадаємо, інцидент стався 12 березня цього року на території однієї зі шкіл району. Місцевий житель розпочав конфлікт із 13-річним хлопцем, під час якого кілька разів вдарив дитину по голові та животу. У школяра діагностували струс мозку та забої.
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