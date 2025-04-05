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05 квітня 2025, 01:02

На Хмельниччині ділки продавали підроблені гаджети Apple: їх відправили під суд

05 квітня 2025, 01:02
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фото: прокуратура
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До суду направлений обвинувальний акт стосовно трьох ділків, які продавали підроблені гаджети відомого світового бренду

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти займались реалізацією підроблених гаджетів марки Apple, видаючи їх за оригінальні. Товари продавали через акаунти у соцмережах Instagram та TikTok, спільноту в месенджері Telegram, канал на відеохостингу YouTube, а також інтернет-магазин.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2000 контрафактних навушників, смартгодинників та гроші.

Внаслідок незаконного використання всесвітньо відомого бренду, учасники злочинної групи завдали компанії-правовласнику збитків на понад 14 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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