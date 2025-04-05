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05 квітня 2025, 01:20

Повторна атака на Кривий Ріг: відомо про загиблу та поранених

05 квітня 2025, 01:20
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фото: ОВА
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У пʼятницю, 4 квітня, після 23:00 російські загарбники повторно атакували Кривий Ріг. На місто запустили "Шахеди"

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинула одна бабуся – згоріла у приватному будинку, куди влучив шахед.

Також відомо про п'ятьох поранених.

"Штаб допомоги людям розгортаємо перед магазином біля пам'ятника техніці Другої світової війни, там, де він був позавчора після ракетної атаки. Місцеві зрозуміють", – йдеться у повідомленні.

Вілкул зазначив, що трамваї на "Дружбу" вранці не ходитимуть. Перебиті рейки та контактна мережа.

У двох місцях виникли пожежі – їх ліквідовують рятувальники.

Також посадовець показав фото наслідків дронової атаки. Зокрема, постраждав дитячий майданчик.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 4 квітня по Кривому Рогу зросла до 18, з них 9 дітей. Постраждали 56 людей.

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