Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України

Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд. Чому так сталось і наскільки це вплине на перевізників гуманітарки розбирався RegioNews

Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд. Чому так сталось і наскільки це вплине на перевізників гуманітарки розбирався RegioNews

Що таке система "Шлях"

Для початку слід розібратися, що таке система "Шлях" і які преференції вона давала перевізникам. Після початку повномасштабного вторгнення росії до України була запроваджена загальна мобілізація, що, звісно, унеможливлювало виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Втім, з іншого боку на початку повномасштабної війни з'явилась ціла армія волонтерів, які допомагали ЗСУ, переселенцям та й пересічним українцям, які потрапили в біду. Дуже багато вантажів різноманітного призначення надходило з-за кордону і, звісно, їх потрібно було доставляти в Україну. Саме тому уряд вирішив в березні 2022 року збільшити функціонал системи "Шлях", яка почала працювати ще наприкінці 2021 року задля усунення корупційних ризиків у сфері видачі ліцензій та дозволів для міжнародних перевізників з України. Тож, після початку великої війни система "Шлях" абсолютно законно давала змогу чоловікам-волонтерам перетинати державний кордон, щоб завозити до України гуманітарну допомогу та медичні вантажі. Головна вимога — такі вантажі мають потім потрапляти на користь ЗСУ або ж тим особам чи, наприклад, громадам, які цього потребують. Для оформлення виїзду за кордон потрібно було мати документальні підтвердження на отримання гуманітарки чи медикаментів від військових чи правоохоронних органів, або ж військових адміністрацій чи медзакладів, чи самих відправників або отримувачів гуманітарки.

Далі увесь пакет потрібних документів разом із відповідною заявою потрібно було подавати до обласних військових адміністрацій або ж до Міністерства інфраструктури, де і вирішувалось питання, чи надавати дозвіл на виїзд за межі України тому чи іншому перевізнику, представникам благодійних фондів, громадських організацій, громадянам, які вважались волонтерами. Здебільшого такі звернення надходили саме до ОВА, які й ухвалювали рішення про виїзд осіб, які перевозять гуманітарний вантаж чи медикаменти, вносячи відповідні відомості до системи "Шлях", яку, своєю чергою, контролює Укртрансбезпека. Паралельно з цим надсилається відповідний лист до Державної прикордонної служби, яка вже приймає остаточне рішення щодо можливості виїзду особи за межі країни.

Які були зловживання

З самого початку було запроваджено рішення, що перевізники можуть перебувати за кордоном 60 днів, а от звичайні волонтери — 30 днів. Але зрештою виявилось, що певна кількість чоловіків військовозобов'язаних, які виїжджали за кордон, просто прикривалися волонтерськими потребами. Наприклад, ЗМІ не раз писали, що заможні українці часто виїжджали за системою "Шлях" до Європи, де відпочивали кілька тижнів на різноманітних курортах, а під кінець такої "відпустки" просто купували кілька дронів, привозячи їх до України як волонтерську допомогу.

Проте одна справа, якщо такі горе-волонтери все ж поверталися до України, інша – коли за допомогою "Шляху" військовозобов'язані їхали за кордон і залишалися там. Наприклад, ЗМІ писали, що протягом перших 14 місяців повномасштабної війни до України не повернулися майже 19 тис. військовозобов'язаних, які виїхали за системою "Шлях".

Зрештою, нечисті на руку благодійні організацій почали використовувати систему "Шлях" для свого "бізнесу" на ухилянтах. Схема зазвичай була дуже простою: благодійний фонд подавав до ОВА прізвища осіб, які були водіями для перевезення гуманітарки з-за кордону. Після того, як ці водії виїжджали за межі України, вони не поверталися. Звісно, за такі "послуги" громадських організацій ухилянти сплачували немалі кошті – від 40 тис. грн. Кілька таких випадків минулого року було зафіксовано на Київщині. Але така ситуація прослідковувалась майже в усіх регіонах.

Зрештою, протягом повномасштабної війни Укртрансбезпека відключила від "Шляху" сотні нечистих на руку перевізників, які допомагали ухилянтам залишити межі країни. За різними даними, протягом трьох років великої війни за допомогою "Шляху" виїхали за кордон і не повернулися сотні тисяч військовозобов'язаних, однак джерела RegioNews у відповідних структурах стверджують, що цифра набагато-набагато більша – майже 1 млн чоловік.

Зміни почалися з літа минулого року

Деякі корективи для виїзду за кордон перевізників набули чинності з 17 липня 2024 року. Саме ця дата була кінцевою для оновлення військово-облікових даних усім чоловікам віком від 18 до 60 років на основі закону про посилення мобілізації, що набув чинності всередині травня 2024 року. Так-от, із 17 липня минулого року прикордонники перевіряли військово-облікові документи в усіх чоловіків віком від 18 до 60 років, а якщо такого документу в особи не було, то їй забороняли виїзд за межі країни. Крім цього, з'являлись проблеми і в тих чоловіків, які були в розшуку Національної поліції і це відображалось в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. В таких випадках прикордонники викликали поліцію, і вони вже доставляли особу до найближчого ТЦК.

Якщо ж військовозобов'язані порушували правила перетину державного кордону, то Укртрансбезпека мала право таких порушників-перевізників взагалі відключити від системи "Шлях". І цей бан міг тривати три місяці. Загалом це діяло наступним чином: перевізнику просто припиняли доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем державної служби з безпеки на транспорті, а це, своєю чергою, позбавляло можливості за законом виїжджати за межі країни.

Які зміни відтепер

Отже, уряд закрив систему "Шлях" для водіїв, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі. Відповідні зміни до постанови Кабміну, що регламентувала виїзд таких водіїв за кордон, були внесені днями на засіданні уряду. Таким чином відтепер усі водії, які їдуть за гуманітарними вантажами за кордон, будуть виїжджати на загальних підставах для військовозобов'язаних, а не за системою "Шлях", яка надавала преференції. Тобто, тепер Міністерство розвитку громад та територій, а також ОВА не будуть вносити водіїв до системи "Шлях".

Разом з тим уряд вже дав вказівку Міністерству соціальної політики спільно з Міноборони визначити нові методи виїзду військовозобов'язаних за гуманітарними вантажами за кордон. Адже саме Мінсоцполітики відповідає за складову гуманітарної допомоги. Разом із тим у Міністерстві розвитку громад та територій наголошують, що не є профільним органом, який формує та реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги, а до останнього часу, зокрема, і за допомогою цього міністерства водії могли виїжджати за кордон.

Таким чином можна зробити висновок, що певний час не усі військовозобов'язані на загальних умовах зможуть виїжджати за кордон за гуманітарними вантажами, адже для цього потрібно купу документів з того ж ТЦК, та й підстави для цього мають бути дуже переконливими. У свою чергу за системою "Шлях" це відбувалось значно простіше. В той самий час є сподівання, що після розроблення Мінсоцполітики та Міноборони нового механізму виїзду військовозобов'язаних за гуманітаркою цей процес значно спроститься, адже потреба в таких вантажах нікуди не зникла.