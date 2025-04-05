Народила від власного батька: на Буковині засудили чоловіка, який роками ґвалтував доньку
У Чернівецькій області чоловіка відправили за ґрати за систематичне зґвалтування неповнолітньої доньки
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Зловмисник з 2016 по 2019 рік ґвалтував свою неповнолітню доньку. Згодом дівчина завагітніла і народила від батька дитину.
Під час судового розгляду чоловік не визнав факт зґвалтування, стверджуючи, що все відбувалось за добровільною згодою, а дитину від нього донька народила будучи вже повнолітньою.
Хоча чоловік не визнав свою вину, а дівчина відмовилася від попередніх свідчень, прокурор надав достатньо доказів злочину.
Суд призначив зловмиснику 9 років вʼязниці. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.
Нагадаємо, у Києві суд залишив без змін вирок чоловіку, який зґвалтував 8-річну падчерку.