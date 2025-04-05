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У Чернівецькій області чоловіка відправили за ґрати за систематичне зґвалтування неповнолітньої доньки

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Зловмисник з 2016 по 2019 рік ґвалтував свою неповнолітню доньку. Згодом дівчина завагітніла і народила від батька дитину.

Під час судового розгляду чоловік не визнав факт зґвалтування, стверджуючи, що все відбувалось за добровільною згодою, а дитину від нього донька народила будучи вже повнолітньою.

Хоча чоловік не визнав свою вину, а дівчина відмовилася від попередніх свідчень, прокурор надав достатньо доказів злочину.

Суд призначив зловмиснику 9 років вʼязниці. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

Нагадаємо, у Києві суд залишив без змін вирок чоловіку, який зґвалтував 8-річну падчерку.