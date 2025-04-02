На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за махінації із землею Міноборони

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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Управління Держгеокадастру одного з районів Волинської області, дії якого призвели до незаконного виведення понад 54 га землі з власності Міністерства оборони України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, посадовець неналежно виконав свої службові обов’язки, надавши підроблені документи для інвентаризації земель на території Володимир-Волинського району, та погодив технічну документацію із землеустрою.

Внаслідок халатності посадовця понад 54 га землі були незаконно виведені з власності Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир. Вартість землі оцінюється у понад 5 млн гривень.

Фігуранту висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині затримали браконьєра, який стріляв у єгеря та вбив його дружину.