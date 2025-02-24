Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач

Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, щоб мати міцну міжнародну позицію — про усе це RegioNews поспілкувався з економістом та стратегом Андрієм Длігачем

Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, щоб мати міцну міжнародну позицію — про усе це RegioNews поспілкувався з економістом та стратегом Андрієм Длігачем

Як ви оцінюєте дії Дональда Трампа на посаді президента США в розрізі його політики щодо України?

Загалом поведінка Дональда Трампа стосується особисто його самого і виключно США. Трамп опосередковано чи напряму веде переговори з Путіним не щодо України, а щодо Китаю, Північного шляху, критичних матеріалів, Європи. Україна нецікава Трампу і в цілому його адміністрації. Він вирішує власні задачі, а Україна в цьому процесі є, скажімо так, ускладнюючим фактором, адже без якихось домовленостей по Україні Трампу складно досягнути домовленості з Путіним щодо нафти і щодо Китаю. Тому Трамп змушений щось говорити про Україну, але не думаю, що в цілях і стратегії адміністрації президента США є здача України чи її інтересів. Думаю, що усе це – фон, так само, як і договір про корисні копалини. Я думаю, що частково буде відновлена допомога Україні. Зрештою наша країна отримає позитив від чинної політики Трампа в тому, що ми, як нація подорослішаємо, а не будемо очікувати чогось від когось, а ще українське питання змусить перезібратися Європейський Союз, а Україна стане частиною нової архітектури європейської безпеки.

Про що може казати той факт, що в Саудівській Аравії дано старт перемовинам щодо війни в Україні, але представників нашої держави на них не запросили?

Це не перемовини щодо України. Я так розумію, що адміністрації Трампа не було сенсу кликати Україну на ці перемовини. Звичайно, українська сторона мала отримати від адміністрації президента США хоча б порядок денний того, що буде обговорюватися в Саудівській Аравії і запевнення того, що українське питання не буде там підійматися без України. Але так було б зроблено, якщо б адміністрація Трампа бачила б союзника в Україні. А так маємо обидві складові: Україна і Зеленський – це не союзники, а питання України не є для США ключовим в переговорах з росією.

В українському суспільстві вже фактично вкорінилась думка, що Трамп буквально за місяць свого президентства зробив з росії одного з потужних міжнародних гравців замість країни з якою ніхто з демократични держав не хоче мати справу. Чи погоджуєтесь ви з цим?

Ми звичайно могли б підозрювати, що росія та Путін мають певний вплив на Трампа. Але дуже складно уявити, які такі ще компромати можуть бути на Трампа в них. Увесь світ та США, зокрема, здогадується, що Трамп – далеко не янгол. Тому не думаю, що мова про компромат і персональний вплив на Трампа. Скоріш за все, логіка зовсім в іншому. І в путіна, і в Трампа є досить багато спільного: персональна амбіційність, пиха і бажання грати домінуючу роль. Трампу для домінуючої ролі потрібно приборкати Китай і для цього, як вони думаю, але це абсолютно помилкова думка: потрібно використати росію проти Китаю. Це хибна думка, яка постійно повертається до адміністрації США. Але поки вони не переконаються в хибності цієї стратегії, вони будуть рухатися подалі від України і ближче до росії. І ми на цьому шляху ще можемо дуже багато побачити негараздів накшталт зупинки допомоги, відключення Starlink чи навіть протиракетних систем Patriot. Але це було б абсолютно руйнівним рішенням не для України — наша держава втримається, от те, що стосується підтвердження, що США більше не є союзниками Європи, матиме значні руйнівні наслідки. Думаю, що усе буде в таких собі напівтонах. Заяви будуть категоричними з боку США, а дії — доволі м'якими.

Андрій Длігач

Як на вашу думку Трамп буде діяти в подальшому щодо росії? Вже є розмови про часткове послаблення обмежень для рф. Чи не виглядатиме це так, що зрештою росія взагалі не буде розплачуватися за свої дії в Україні і таким чином інші країни та й та ж росія на майбутнє будуть знати, що можна вирішувати питання силою і за це не буде ніякої розплати.

В чинних розкладах, що є, росія нічого не заплатить за те, що вона зробила в Україні. Більше того, вона отримає часткове зняття санкцій та навіть отримає обладнання для видобутку нафти та газу, адже вони втратили до нього доступ через санкції, а тому втрачається ефективність видобутку. Росія навіть отримає якісь запрошення на певні зустрічі, зокрема, і в США. Тому просто потрібно до цього готуватися і виходити з нашої інфантильної позиції, що США нам щось зобов'язані. Ні, вони не зобов'язані. Якщо ми не можемо їм щось дати, то вони не зобов'язані нам. Навіть Євросоюз нам нічого не зобов'язаний. Те, що ЄС підтримує Україну і президент Франції Емманюель Макрон зараз стає лідером Старого світу в опорі російській агресії — це позитивно, але це не зобов'язання Заходу по відношенню до України. Немає такого зобов'язання. Це лише їхня особиста ініціатива. Україна має ставати не тільки формально демократичною країною, а по факту зрозумілою і своєю для демократичного світу. Наприклад, давати більше можливостей інвесторам, вирішувати проблеми у відношенні з нашими найближчими союзниками такими, як та ж Польща. Потрібен вихід з інфантильної і перехід до дорослої та сучасної позиції.

Тобто, з ваших слів виходить, що росія взагалі ніяк не заплатить за те, що зробила в Україні. Виходить, що світовий порядок зруйновано?

Світовий порядок вже зруйновано. Росія не заплатить за своє вторгнення до України, адже перемога над росією означає деконструкцію рф. В такому разі, хто буде відповідальний за ті ж борги, що є зараз у росії? Нові республіки Татарстан, Ічкерія? Я переконаний, що реальна перемога над росією призведе до того, що потрібно буде визнати: в нас нові сусіди і слід вибудовувати з ними відносини через амністію довіри. Але це буде в далекій перспективі, а зараз росія залишиться, санкції з неї будуть зніматися і ніхто не буде вимагати навіть репарацій від неї, хіба що передадуть Україні заморожені активи росії.

А світовий порядок зруйнувала адміністрація Дональда Трампа. Торгові війни, політичні напади на союзників призвели до того, що в нас вже немає того міжнародного єднання, що було. Вихід США з багатьох міжнародних договорів і подальші процеси свідчать про те, що планеті потрібен новий світовий порядок. Але нова Ялта відбудеться лише після Третьої світової війни. Ця війна випустить пару і змусить світ передомовлятися. До тих пір поки до цього готовий лише Європейський Союз, то нічого доброго не буде.

І яке місце в цій прогнозованій вами Третій світовій війні буде займати Україна?

Як найбільш технологізована неядерна армія світу. Україна буде ядром європейських збройних сил і гарантом європейської фізичної безпеки.

Тобто, якщо брати до уваги ваш прогноз, то усе тільки починається, беручи до уваги вже усе те, що відбулось після 24 лютого 2022 року в Україні?

Так, усе тільки починається і буде гірше в найближчі роки.

Який новий світовий порядок може встановитися у світі і яке місце в ньому буде відведене Україні? Адже наразі міжнародні договори фактично не діють.

Так, такі договори вже давно не діють. Той самий Будапештський меморандум, відмова України від ядерної зброї і слабкість західного світу, особливо враховуючи те, що відбулось після 2014 року в Україні, — усе це каже про те, що ніякі міжнародні договори більше не діють. Новий світ буде точно багатополюсним, але в ньому нам доведеться зрозуміти, що та технократична, техноолігархічна частина США в адміністрації Трампа, а це — Ілон Маск, Девід Сакс та інші — вони працюють над руйнацією державних інституцій та над встановленням кіберократії, влади транснаціональних корпорацій. Це призведе до зовсім іншого розуміння, що таке держава та світовий порядок. Контур цього нового світового порядку потрібно буде обговорювати вже під час нових Ялтинських угод, де будуть не лише країни, але й великі міжнародні корпорації, а також будуть не лише переможці, але й переможені також.