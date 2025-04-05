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В ООН вважають, що розвиток штучного інтелекту вплине на ринок праці в усьому світі. Зокрема, деякі професії можуть бути в небезпеці

Про це йдеться в звіті ООН про технології та інновації 2025 року, передає RegioNews.

Агентство ООН з торгівлі та розвитку підрахувало, що до 2033 року ринкова вартість штучного інтелекту досягне 4,8 трильйона доларів. Це, наприклад, ВВП Німеччини.

Крім того, наразі доступ до інфраструктури та експертних знань у сфері ШІ залишається зосередженим у кількох країнах. Близько 100 компаній (зазвичай в США та Китаї) забезпечують 40 відсотків світових корпоративних витрат на наукові та технологічні розробки. На думку фахівців, це домінування може загострити технологічний розрив між країнами.

Експерти ООН прогнозують, що ШІ зачепить 40% робочих місць в цьому світі. Це може призвести до втрати робочих місць. Проте технології можуть також збільшити продуктивність праці.