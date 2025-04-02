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Увечері 2 квітня росіяни атакували Кривий Ріг. В ОВА повідомили про загиблих

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни вдарили по одному з підприємств міста. Це сталось близько 17:30.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки ворога є троє поранених. Їх стан оцінюють як середньої тяжкості. Також, на жаль, троє людей загинули. На місці атаки сталась пожежі.

Нагадаємо, що 1 квітня росіяни атакували безпілотником Херсон. Внаслідок цього місцева жителька дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.