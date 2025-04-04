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04 квітня 2025, 12:39

У Києві чоловік напав на рідного брата з молотком

04 квітня 2025, 12:39
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фото: Національна поліція
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого рідного брата молотком

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, передає RegioNews.

Зазначається, що між чоловіками виникла побутова сварка, під час якої нападник раптово схопив молоток та почав бити брата по голові.

Чоловік спробував утекти на вулицю, однак родич наздогнав його та продовжив завдавати ударів. Врятувала потерпілого його дружина, яка втрутилася та зупинила правопорушника.

Поліцейські затримали зловмисника на місці злочину. Потерпілого медики госпіталізували з тяжкими травмами голови.

Слідчі повідомили нападнику про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік задушив свою дружину. За вбивство коханої киянину загрожує до 15 років тюрми

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