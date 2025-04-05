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Чоловік вкрав гроші в родини загиблого захисника. При цьому він був практично родичем, бо був хрещеним

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Житель Мукачева заволодів майже 7 мільйонами гривень, які призначались для родини загиблого захисника. Він був у довірливих відносинах із сім’єю захисника, адже був його хрещеним батьком. Тому він запропонував матері чоловіка допомогу з оформленням документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.

Однак в результаті він вмовив знайомих залишити в нього картку. Кошти він обіцяв витратити на благоустрій могили загиблого та перерахувати частину сину військового. Проте насправді він зняв готівку у банку чи використавши частину для онлайн покупок.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі викрили аферистів, які виманювали в людей гроші нібито на лікування родичів. Аферисти дзвонили потерпілим та просили кошти для родичів та знайомих нібито на лікування. Зловмисники виманили в людей понад 200 тисяч гривень.