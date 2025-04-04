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04 квітня 2025, 22:40

На Хмельниччині судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК через помилку в повістці

04 квітня 2025, 22:40
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Чоловік отримав повістку, але не приходив до ТЦК кілька років. Він заявив, що це через помилку в повістці

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

У Хмельницькій області військовозобов'язаний знайшов помилку в повістці. В результаті він відмовився приходити до ТЦК протягом кількох років. Суд першої інстанції виправдав його, але апеляційний скасував цей вирок. В результаті чоловіку призначили позбавлення волі на 5 років.

Повістку чоловік отримав у 2022 року, коли він пройшов медичну комісію. Він поставив підпис та пішов додому. Проте згодом він побачив, що його прізвище написали з помилкою. Тоді він зателефонував до ТЦК та сказав, що він не прийде.

На суді чоловік заявив, що він не ухилявся від мобілізації. За його словами, він "не хотів служити під чужим прізвищем, знаючи, що відбувається в ТЦК". Він зазначив, що якби з ним щось сталось, то невідомо, як би його шукали родичі.

У суді звернули увагу, що крім однієї літери в повістці більше не було помилок. Тобто, адреса чоловіка та інші дані були правильними. Тому суд вирішив, що чоловік умисно ухилявся від мобілізації.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі юрист "торгував" фейковими документами. Таким чином він намагався допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації та виїхати з України.

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