За тиждень ЗСУ ліквідували понад 10,5 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 23 по 30 березня, Сили оборони України знищили близько 10 520 окупантів, а також 2 514 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За цей час суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 80 танків;
- 180 бойових броньованих машин;
- 459 артилерійських систем;
- 14 РСЗВ;
- шість установок ППО;
- 918 одиниць автотехніки;
- три одиниці спецтехніки.
"Також наші захисники знищили 4 вертольоти ворога, щонайменше 850 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — зазначив Олександр Павлюк.
Нагадаємо, бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" завдали нищівного удару по логістиці окупантів на Куп'янському напрямку. Захисники спалили майже 40 російських вантажівок.
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