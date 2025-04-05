фото: ОВА

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 4 квітня по Кривому Рогу зросла до 18

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"За наслідками ракетної атаки. На 00:00, на жаль, вже 18 загиблих, з них 9 дітей. Постраждалих – 56", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено понад 20 будинків і 30 автомобілів.