Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла, серед них 9 – діти
Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 4 квітня по Кривому Рогу зросла до 18
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"За наслідками ракетної атаки. На 00:00, на жаль, вже 18 загиблих, з них 9 дітей. Постраждалих – 56", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено понад 20 будинків і 30 автомобілів.
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