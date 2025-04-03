На Житомирщині в палаючому будинку виявили тіло жінки
Смертельна пожежа сталася вночі 2 квітня у селі Перлявка Житомирського району. Тіло загиблої виявили вогнеборці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Відомо, що займання виникло близько 02:15 у цегляному житловому будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. На підлозі в кімнаті рятувальники виявили тіло 56-річної жінки без ознак життя.
"Ймовірно займання сталося через необережність під час куріння", — йдеться в повідомленні.
Наразі остаточну причину трагедії встановлюють компетентні органи.
Нагадаємо, у Львівському районі виявили тіла двох людей — 84-річного чоловіка та його 80-річної дружини. Вони отруїлися, ймовірно, чадним газом.
На Вінниччині на підприємстві горів ангар з технікою: постраждали працівникиВсі новини »
02 квітня 2025, 12:37Одразу кілька родин отруїлись чадним газом: госпіталізували чотирьох дітей
01 квітня 2025, 16:51На Житомирщині внаслідок пожежі загинув чоловік
01 квітня 2025, 00:51
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Вивезення ухилянта за кордон у тепловозі: на Волині судять двох залізничників
03 квітня 2025, 03:04Вийшов трейлер фільму "Дві сестри", який знімали в Бучі та Бородянці
03 квітня 2025, 02:50Смертельна ДТП на Рівненщині: як покарають неповнолітнього винуватця
03 квітня 2025, 02:40Вчитель інформатики з "Вагітна в 16" став військовим ЗСУ
03 квітня 2025, 02:30Ввезення автівок з країн ЄС під виглядом гуманітарки: жителя Київщини відправили під суд
03 квітня 2025, 02:22В Одесі пацієнтці перелили несумісну кров: лікар-анестезіолог отримав підозру
03 квітня 2025, 01:50Масована атака "Шахедів" на Харків ввечері 2 квітня: що відомо
03 квітня 2025, 01:10На Прикарпатті затримали "мінерку", яка погрожувала вибухами в лікарні
03 квітня 2025, 00:59Підробка електроінструментів в Одесі: ділків відправили під суд
03 квітня 2025, 00:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні