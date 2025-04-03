На Житомирщині в палаючому будинку виявили тіло жінки

фото: ДСНС України у Житомирській області

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Відомо, що займання виникло близько 02:15 у цегляному житловому будинку. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. На підлозі в кімнаті рятувальники виявили тіло 56-річної жінки без ознак життя.

"Ймовірно займання сталося через необережність під час куріння", — йдеться в повідомленні.

Наразі остаточну причину трагедії встановлюють компетентні органи.

Нагадаємо, у Львівському районі виявили тіла двох людей — 84-річного чоловіка та його 80-річної дружини. Вони отруїлися, ймовірно, чадним газом.