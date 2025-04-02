Стало відомо, якою буде комендантська година в Києві на Великдень

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В українській столиці комендантська година у Великодню ніч діятиме без змін, нічні богослужіння у храмах відбуватимуться в режимі онлайн

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає RegioNews із посиланням на КМДА.

"Це четвертий Великдень, який відзначаємо в умовах воєнного стану. Тож закликаємо містян надати перевагу онлайн-трансляціям богослужінь і пам’ятати про комендантську годину, що діє з 00:00 до 05:00. Змінювати час комендантської години у столиці не планується", – повідомив він.

Поворозник додав, що напередодні свята влада міста звернеться до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет.

Нагадаємо, в Києві збільшили дозволену швидкість на дорогах.