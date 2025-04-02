Експертка назвала дві ключові проблеми, на які скаржаться в ЗСУ
Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова назвала дві проблеми, з якими їй доводиться боротися у війську
Як передає RegioNews, про це вона розповіла в інтерв’ю Армія TV.
"Командири брешуть, дані спотворюються, а це призводить до катастроф. Друга біда — коли боєць, ризикуючи життям, не почувається гідно через ставлення начальства чи суспільства", — каже експертка.
При цьому Решетилова висловила сумнів у тому, чи вдасться зламати стару систему.
Зазначимо, військові та члени їхніх родин можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Раніше стало відомо, скільки колишніх засуджених поповнили лави ЗСУ.