Експертка назвала дві ключові проблеми, на які скаржаться в ЗСУ

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Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова назвала дві проблеми, з якими їй доводиться боротися у війську

Як передає RegioNews, про це вона розповіла в інтерв’ю Армія TV.

"Командири брешуть, дані спотворюються, а це призводить до катастроф. Друга біда — коли боєць, ризикуючи життям, не почувається гідно через ставлення начальства чи суспільства", — каже експертка.

При цьому Решетилова висловила сумнів у тому, чи вдасться зламати стару систему.

Зазначимо, військові та члени їхніх родин можуть направляти звернення на офіційну електронну адресу уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Раніше стало відомо, скільки колишніх засуджених поповнили лави ЗСУ.