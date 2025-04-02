12:00  02 квітня
Генеральний штаб повідомив, як ЗСУ "привітали" росіян із Днем сміху
11:42  02 квітня
Теракт у Львові: агенти Росії готували вибух у відділку поліції
09:47  02 квітня
Березень у Києві: 35 повітряних тривог, троє загиблих, серед них – дитина
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2025, 17:59

У депутата Одеської міськради знайшли нерухомість вартістю понад 40 млн грн в Іспанії

02 квітня 2025, 17:59
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило в Іспанії майно та рахунки у банках, що належать депутату Одеської міської ради та його родичам

Про це повідомила пресслужба установи, передає RegioNews.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало та підтвердило наявність будинку та земельної ділянки, що розташовані в одному із наймальовничіших курортів південно-східного узбережжя Андалусії Королівства Іспанії загальною вартістю 40,7 млн грн, спортивного брендового кроссовера, рахунків, відкритих в іспанських банках, що належать депутату Одеської міської ради та його близьким особам.

"Розшук відбувся в рамках співпраці з іноземними компетентними органами, завдяки налагодженому механізму виявлення необґрунтованих активів за кордоном. За наявною інформацією, депутат наразі проживає саме в цьому маєтку на території Іспанії", - додали у відомстві.

НАЗК також виявило у депутата та його родини інші необґрунтовані активи на загальну суму понад 81,7 млн грн, включаючи нежитлові приміщення та квартири в Одесі, корпоративні права та елітні авто.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді підтвердили законність конфіскації елітного авто вартістю 5,6 млн грн посадовця з Одещини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса депутат Одеська область АРМА Іспанія майно Нерухомість
Погрожували мобілізувати працівників: на Одещині правоохоронці вимагали гроші з підприємців
02 квітня 2025, 13:40
На Одещині поліцейські викрили зловмисника, який за 5000 доларів переправляв чоловіків до Молдови
02 квітня 2025, 10:44
На Одещині іноземець у додатковому баку намагався вивезти нагороди та відзнаки часів Другої світової війни
02 квітня 2025, 10:20
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Стало відомо, скільки жителів Покровська залишається у місті
02 квітня 2025, 19:05
Російські військові скинули вибухівку на цивільного у Херсоні
02 квітня 2025, 18:50
Експертка назвала дві ключові проблеми, на які скаржаться в ЗСУ
02 квітня 2025, 18:22
В Україні посилили контроль за виробництвом та обігом дієтичних добавок
02 квітня 2025, 17:48
Удар по Харкову: росіяни вдарили по 16-поверхівці, серед постраждалих дитина
02 квітня 2025, 17:45
Росіяни атакували Кривий Ріг: є загиблі
02 квітня 2025, 17:35
Стало відомо, якою буде комендантська година в Києві на Великдень
02 квітня 2025, 17:35
"Приніс додому та розрубав топором": на Харківщині чоловік отримав поранення через "експерименти" з небезпечним предметом
02 квітня 2025, 16:57
На Львівщині судитимуть керівництво військової частини і директора підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових
02 квітня 2025, 16:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Всі блоги »