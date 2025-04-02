У депутата Одеської міськради знайшли нерухомість вартістю понад 40 млн грн в Іспанії

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило в Іспанії майно та рахунки у банках, що належать депутату Одеської міської ради та його родичам

Про це повідомила пресслужба установи, передає RegioNews.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало та підтвердило наявність будинку та земельної ділянки, що розташовані в одному із наймальовничіших курортів південно-східного узбережжя Андалусії Королівства Іспанії загальною вартістю 40,7 млн грн, спортивного брендового кроссовера, рахунків, відкритих в іспанських банках, що належать депутату Одеської міської ради та його близьким особам.

"Розшук відбувся в рамках співпраці з іноземними компетентними органами, завдяки налагодженому механізму виявлення необґрунтованих активів за кордоном. За наявною інформацією, депутат наразі проживає саме в цьому маєтку на території Іспанії", - додали у відомстві.

НАЗК також виявило у депутата та його родини інші необґрунтовані активи на загальну суму понад 81,7 млн грн, включаючи нежитлові приміщення та квартири в Одесі, корпоративні права та елітні авто.

Нагадаємо, у Вищому антикорупційному суді підтвердили законність конфіскації елітного авто вартістю 5,6 млн грн посадовця з Одещини.