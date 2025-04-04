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Правоохоронці викрили жінку, яка незаконно отримувала соцдопомогу від держави. Виявилось, вона збрехала в заявці на виплати

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

33-річна жителька Черкас подала електронну заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та заяву про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. У заяві вона вказала неправдиві дані. У результаті вона змогла отримувати виплати від держави. Загалом жінка незаконно отримала 97 тисяч гривень з державного бюджету.

Правоохоронці зазначили, що санкція ч. 1 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше викрили жінку, яка отримувала пенсію померлого родича з окупованої території. Жінка мала доступ до банківської картки померлого чоловіка її сестри, і отримувала його виплати.