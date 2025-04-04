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04 квітня 2025, 17:15

Суд пом'якшив запобіжний захід для полковника Лапіна

04 квітня 2025, 17:15
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фото: Cуспільне/Лілія Гончарук
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Печерський суд Києва змінив запобіжний захід для екскомандира 415-го батальйону 125-ї бригади ТрО полковника Іллі Лапіна на цілодобовий домашній арешт із дозволом відвідувати лікувальні заклади

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає RegioNews.

Зазначається, з огляду на похилий вік колишнього командира, численні захворювання, а також погіршення стану здоров'я, прокурор ОГП подав до Печерського районного суду Києва клопотання про зміну йому запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою.

За результатами розгляду клопотання прокурора суд прийняв рішення про зміну фінуранту запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю покидати домоволодіння для проведення лікування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, в кінці березня Печерський районний суд Києва залишив під вартою полковника Іллю Лапіна, який проходить у кримінальній справі щодо оборони Харківської області. Він оголосив голодування.

Що відомо про справу полковника Лапіна

20 січня СБУ та ДБР затримали трьох посадовців ЗСУ, які провалили захист Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року. Фігурантам загрожує до 10 років тюрми.

21 січня Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи екскомандувачу ОТУ "Харків", бригадному генералу Юрію Галушкіну та колишньому командиру 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади Іллі Лапіну. Їх підозрюють у неналежній обороні Харківщини під час наступу РФ у травні 2024 року.

У кінці лютого Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід колишньому командиру 125-ї окремої бригади територіальної оборони генерал-лейтенанту Артуру Горбенку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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